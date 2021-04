Auch die Mittwochssportler im Lockdown

Bensheim. Der Meniskus zwickt – beide Knie wechseln sich hierbei ab. Eine zu hastig durchgeführte Bewegung birgt seit Jahren immer das Risiko einer Zerrung in sich. Der Ausfallschritt mit Kniebeuge wird spätestens übermorgen zu einem brutalen Muskelkater in der Gesäßmuskulatur führen.

Der Freizeitsportler in fortgeschrittenem Alter ist auch immer ein Stück weit Masochist. Er möchte seinen Körper spüren und der Sieg des Ehrgeizes über seine alten Knochen verschafft ihm eine persönliche Genugtuung. Ab einem gewissen Alter ist eben jedes Training auch eine persönliche Grenzerfahrung.

Das Glücksgefühl den eigenen Schweinehund wieder einmal besiegt zu haben, das Schwätzchen danach und ein Bierchen zur Belohnung sind eben durch nichts zu ersetzen. Aber der Amateursport befindet sich leider noch immer im Lockdown-Modus. Auch bei den Bensheimer Mittwochssportlern.

Gymnastik auf der grünen Wiese

Der Veranstaltungskalender des Vereins wurde mit Beginn der Pandemie nicht nur durcheinander gewirbelt, er wurde ersatzlos gestrichen. Neujahrskonzert mit der Merck-Philharmonie, Kochevents, Ausflüge und das wöchentliche Training sind nun seit über einem Jahr nur stark eingeschränkt oder gar nicht durchführbar gewesen. Die wenigen erlaubten Zeitfenster für den Breitensport im vergangenen Jahr 2020 wurden selbstredend zum gemeinsamen Training genutzt. Da Sporthallen für den Breitensport seit Monaten geschlossen sind, verlegten die Mittwochssportler das Training zwangsläufig unter Einhaltung der Abstandsregeln so lange wie erlaubt ins Freie. Gemeinsame Radtouren durchs Ried, sowie Gymnastik und Faszientraining auf der grünen Wiese standen auf dem Plan.

Jugendliche Ausflügler am blauen Türmchen und in der Klosteranlage in Lorsch haben nicht schlecht gestaunt, als die „Herren der Schöpfung“ vergangenen Herbst in Mannschaftsstärke angeradelt kamen und mit den Dehnübungen begannen. Die Generation der Mittwochssportler ist es nicht gewohnt, die Freizeit vor dem heimischen Computer zu verbringen. „Wir sind keine Internetsportler, die sich vor dem Laptop verausgaben“, betonen sie.

Kollateralschäden vermeiden

So fordern übrigens ganz aktuell führende Aerosolforscher ein Umdenken der Politik bei den Corona- Regeln. Die Ansteckung im Freien sei gering – die Gefahr lauere in Innenräumen. Die Ansteckungsgefahr beim Joggen und Radfahren sei wohl gering, Gymnastik an der frischen Luft unter Einhaltung der Abstandsregeln beuge auch den noch unabsehbaren Kollateralschäden der pauschalen Sportverbote vor.

So hoffen die Mitglieder der Bensheimer Mittwochssportler mindestens für Geimpfte und/oder Getestete auf grünes Licht, um endlich wieder gerne auch im Freien unter Einhaltung erforderlicher Corona-Regeln Sport treiben zu dürfen. red

