Bensheim. Am kommenden Mittwoch (5.) findet um 19 Uhr im Naturschutzzentrum Bergstraße, An der Erlache 17, in Bensheim eine Vortragsveranstaltung der Botanischen Vereinigung mit dem Titel „Artenschutz in der Biodiversitätskrise“ statt.

Land - und Forstwirtschaft überfordern vielerorts die Regenerationsfähigkeit der Natur, schreibt die Vereinigung. Biotope werden zu Inseln, Populationen zu Relikten. Nach den trockenen Sommern wird das Ausmaß der Schäden in der Natur immer deutlicher.

Der Vortrag stellt einmal mehr Ursachen und Wirkungen sowie die verbliebenen Handlungsoptionen im regionalen Kontext dar. Es referiert Markus Sonnberger. red