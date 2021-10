Argumente gegen eine Groß-Kita

Bensheim. Zu ihrer nächsten Fraktionssitzung per Video-Konferenz trifft sich die BfB am Dienstag (5.) um 18 Uhr. Im Mittelpunkt der Sitzung stehen Argumente gegen die geplante siebenzügige Kindertagesstätte zwischen Fehlheim und Schwanheim im regionalen Grüngürtel.

„Wir wollen uns insbesondere die Argumente der Ersten Stadträtin Rauber-Jung näher ansehen, die ohne Zahlen zu haben behauptet, dass eine Groß-Kita kostengünstiger wäre als zwei Kita, je eine in Fehlheim und in Schwanheim, wie es die beiden Ortsbeiräte wünschen. Diese Behauptung stellen wir infrage und weisen gleich auf mehrere Sachpunkte hin, die dieses Argument als sehr fraglich erscheinen lassen“, betont Stadtverordneter Franz Apfel. Das Gelände im regionalen Grünzug sei moorig, es befindet sich in einer alten Neckarschleife. Das bedeutet, dass erhebliche Mehrkosten wegen zusätzlicher Stützpfeiler entstehen können, so Stadtverordneter Norbert Koller hin. Beide Kirchengemeinden sind bei einer Groß-Kita als Träger nicht dabei. Dies bedeutet, dass die jährlichen Zuschüsse dauerhaft entfallen.

Bisher zahlten die beiden Kirchengemeinden in Fehlheim (katholisch) und Schwanheim (evangelisch) insgesamt rund 95 000 jährlich an Zuschüssen. „In fünf Jahren ist das eine halbe Million Euro, die der Stadt Bensheim verlorengehen, bemerkt Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau. Interessant sei auch die Aussage des neuen SPD-Fraktionsvorsitzenden, Jürgen Kaltwasser, der auf der Veranstaltung der beiden Ortsbeiräte in Fehlheim und Schwanheim darauf hinwies, dass die kirchlichen Träger höhere Zuschüsse vom Land bekommen als die kommunalen Träger. „Als BfB-Fraktion sind wir der Auffassung, dass auf der angekündigten Informationsveranstaltung des Magistrats auch die Standorte einer Lösung von zwei kirchlichen Kitas in Fehlheim und Schwanheim vorgestellt werden“, erklärt Yvonne Dankwerth vom Vorstand der BfB. red