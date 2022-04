Argumente für zwei Kitas in den West-Stadtteilen

Bensheim. Im Mittelpunkt der nächsten Videokonferenz der BfB-Fraktion am Dienstag (12.) ab 18 Uhr stehen unter anderem das Sammeln von Argumenten für zwei Kindertagesstätten in Fehlheim und Schwanheim statt einer Groß-Kita im regionalen Grüngürtel, die notwendige Unterstützung von Vereinen bei der Suche nach Räumlichkeiten und der steigende Bedarf an Kleingärten in Bensheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus der Beantwortung der Fragen der Koalition zur Situation der Kindertagesstätten in Fehlheim und Schwanheim gehen laut BfB wichtige Argumente für zwei Kitas hervor. So liegt eine verbindliche Zusage der katholischen Kirche vor, dass die Trägerschaft für eine Kita mit bis zu fünf Gruppen im Stadtteil Fehlheim übernehmen würde. Die evangelische Kirchengemeinde hatte eine Zusage für bis zu vier Gruppen im Stadtteil Schwanheim gemacht. Das ist ein jährlicher Millionenbetrag, den die beiden Kirchengemeinden bei zwei Kitas übernehmen würden.

Zusammen mit der schwierigen Bohrpfahlgründung im Bereich der geplanten Groß-Kita seien das – neben den Umwelt- und Verkehrsgründen – wichtige Argumente für zwei kleinere Kitas. Darauf weist Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau hin.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bensheims Vereine benötigten dringend weitere Räumlichkeiten in Stadtmitte. Auf die BfB-Fraktion seien mehrere Vereine zugekommen. „Wir fordern deshalb den Kreis Bergstraße auf, die Räumlichkeiten in Schulen wieder zur Verfügung zu stellen. Die Clubräume im sanierten Bürgerhaus sind für die normalen Treffen von Vereinen zu teuer. Wir haben deshalb auch an den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Bensheim, Johannes Erich Schulz, geschrieben“, so die BfB. Dabei geht es um die denkmalgeschützte Villa auf dem Sparkassengelände als Tagungsort für Vereine.

„Von der Antwort der Bürgermeisterin auf eine BfB-Anfrage sind wir enttäuscht und unzufrieden“, stellt Yvonne Dankwerth fest, die die BfB im Ortsbeirat Mitte vertritt.

Kleingärten sind gefragt wie nie zuvor. Kleingartenanlagen unterstützen in der Regel die Biodiversität. Aufgrund eines Antrages der BfB-Fraktion für die Erstellung eines Kleingartenentwicklungskonzeptes für Bensheim fand am 17. Juni 2021 eine Video-Konferenz des Bau-, Umwelt und Planungsausschusses mit den Vorsitzenden der Kleingartenvereine in Bensheim statt. In dieser Video-Konferenz wurde mitgeteilt, dass die Verwaltung ein 1,2 Hektar große Fläche hinter der Kirche in Schwanheim im Visier hat.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Wir fragen nun nach, was die Verwaltung und der hauptamtliche Magistrat dazu unternommen haben und welche weitere Flächen als Kleingartenanlagen entwickelt werden können“, informiert BfB-Stadtverordneter Franz Apfel. red