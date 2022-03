Arbeitsreiches Wochenende für die Feuerwehr

Bensheim. Nachdem die Bensheimer Einsatzkräfte in der vergangenen Woche keinen Einsatz zu verzeichnen hatten, mussten sie am Wochenende gleich zu vier Einsätzen ausrücken.

Die Serie begann in der Nacht von Freitag auf Samstag. Um 4.22 Uhr wurden die Freiwilligen von Bensheim-Mitte zu einem Drehleitereinsatz in Zwingenberg alarmiert. Nach einem medizinischen Notfall im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses, musste ein Patient schonend in den Rettungswagen verbracht werden. Mit Hilfe der Krankentrage, welche auf dem Korb der Drehleiter verbaut werden kann, wurde der Patient gerettet und dem Rettungsdienst übergeben.

Am Nachmittag folgte der zweite Einsatz. In der Weinheimer Straße wurde ein medizinischer Notfall vermutet. Aufgrund der verschlossenen Wohnungstür wurden die Brandschützer zu einer Türöffnung hinzugezogen. Vor Ort konnte der Einsatzleiter aber darüber informiert werden, dass ein ortsansässiger Schreiner zufällig vor Ort war und die Tür kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr öffnen konnte. Somit war hier kein Eingreifen mehr nötig. Zu einer „Türöffnung mit Eile“ sind die Freiwilligen am späten Samstagabend ausgerückt. Auch hier war ein medizinischer Notfall vermutet.

Da die Wohnungstür auch nach wiederholtem Klingeln und Klopfen nicht geöffnet wurde, entschloss man sich in Absprache mit Polizei und Rettungsdienst die Tür mittels Spezialwerkzeug zu öffnen. Anschließend konnte der Rettungsdienst den Patienten versorgen. Nach Einbau eines neuen Schließzylinders wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Am Sonntagmorgen wurden die Einsatzkräfte zu einem weiteren Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Hierbei ging es um eine Tragehilfe für den Rettungsdienst. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Brandschützer für diesen Einsatz nicht mehr benötigt werden. Somit wurde er nach etwa zehn Minuten abgebrochen.

An diesem einsatzreichen Wochenende konnten die Einsatzkräfte wieder einmal feststellen, wie wichtig die Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen ist und wie gut diese, auch nach langem Corona-bedingten Übungsausfall, funktioniert. red

