Arbeiter in Bensheim von Betonteil erfasst / Rettungshubschrauber im Einsatz

Bensheim. Ein 63 Jahre alter Arbeiter ist am Montagvormittag (08.), gegen 11.10 Uhr, bei Bauarbeiten in der Straße "Am Schlachthof" in Bensheim von einem etwa 1,5 Tonnen schweren, umkippendem Betonteil im Bereich des Unterkörpers erfasst und darunter eingeklemmt worden. Der Mann wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, wie die Polizei berichtet. Andere Arbeiter, die den Unfall bemerkten, befreiten den 63-Jährigen anschließend.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Bensheim zum genauen Hergang des Unfallgeschehens dauern derweil an.

