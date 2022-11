Der KMB wird im Zeitraum vom 21. bis 25. November im Bereich der Hospitalstraße 21/22 in Bensheim einen neuen Regenwasserschacht in die Entwässerungseinrichtung einbauen. Die Maßnahme erfolgt in offener Bauweise. Die Fahrbahn (Asphaltfläche) muss daher aufgegraben werden.

Für den Fahrzeugverkehr wird in dieser Zeit eine Vollsperrung in diesem Bereich der Hospitalstraße eingerichtet. Die

