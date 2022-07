Arbeiten an der Lauter in Bensheim beginnen

Bensheim. Die Arbeiten für den Zugang zur Lauter haben begonnen. Bis zum Beginn des Winzerfestes soll der erste von zwei Bauabschnitten abgeschlossen sein. Mit dem Projekt soll der Bach ökologisch aufgewertet und der Bachlauf erlebbar werden. Insgesamt hat die Maßnahme ein naturnahes Erscheinungsbild des gesamten Areals zum Ziel.

Am südlichen Ufer, im Bereich der Gaststätte „Zum Ochs“, entsteht ein kleiner Platz mit Zugang zum Wasser und ein gastronomischer Außensitzbereich mit Blick zum Wasser. Geschaffen werden weitere Sitzmöglichkeiten, außerdem werden Fahrradabstellbügel aufgestellt. Die bestehende Einfassungsmauer wird geöffnet und das Geländer an dieser Stelle entfernt, blockartig gesetzte Natursteinfindlinge und die Bruchsteine der Uferbefestigung öffnen den Zugang zur Lauter.

Über Trittsteine kann die Lauter trockenen Fußes überquert werden. Auf der Gegenseite am Wambolter Hof geht es über Trittsteine vom Ufer aus wieder hoch in Richtung des Spielplatzes. Die bestehenden Betonringe werden durch Bruchfindlinge verdeckt. Es entsteht ein Aufgang mit Natursteinblöcken, die unterschiedliche Nutzungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten bieten.

Die Umgestaltung des Spielplatzes kann aufgrund von langen Lieferzeiten der Spielgeräte erst im März 2023 beginnen. Bis es so weit ist, soll der Spielplatz so lange wie möglich nutzbar bleiben, für die Andienung könne es kurze Sperrungen geben, so die Stadt. ps