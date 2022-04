Bensheim. Wenn man morgens Eis von der Windschutzscheibe seines Autos kratzt und man am Nachmittag mit Sonnenbrille den Frühling genießt, dann kann nur ein Monat auf dem Kalenderblatt stehen: April! Und der macht im Jahre 2022 seinem Ruf, dass er macht, was er will, sofort alle Ehre. Er begann mit Schnee und Kälte und bringt nun wieder Temperaturen im zweistelligen Bereich samt strahlend blauem Himmel. Unser Bild zeigt Frühling pur am Rinnentorturm. tn/Bild: Neu

