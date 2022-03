App warnt vor Trickbetrügern

Bensheim. Das im Rahmen von „Hessen-Warn“ neue eingerichtete Modul für Bensheim hat in dieser Woche erstmals eine Warnung ausgegeben. Informiert wurde über angebliche Mitarbeiter eines Kommunikationsunternehmens, die sich unberechtigterweise Zugang zu Wohnungen verschaffen wollten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die App hat entsprechend eine Warnung an alle Nutzer aufs Handy gespielt, mit dem Hinweis, die Männer nicht ins Haus zu lassen und bei entsprechenden Beobachtungen die Polizei zu informieren.

Als Kompass-Kommune war es seit diesem Jahr auch der Stadt Bensheim möglich, ein eigenes Modul in der App zu schalten. So erreichen Warnungen und wichtige Hinweise per Push-Nachricht auf dem Smartphone schnell und zielgerichtet die Nutzer. Durch mobile Schnittstellen mit der Katwarn- und der Nina-App (App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) informiert „Hessen-Warn“ auch deutschlandweit über Gefahren- und Katastrophenwarnungen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die -App steht kostenlos zur Verfügung für: iPhone im App Store und für Android-Phone im Google Play Store. Download des Moduls „bensheimCITY“ auf das Smartphone: https://www.katwarn.de/bensheimcity. red