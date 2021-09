Apfelverkostung und Ausstellung

Bensheim. Am Montag, 4. Oktober, um 19 Uhr findet in der Feuerwehr-Unterkunft in Zell eine Apfelverkostung statt. Es werden alte und neue Apfelsorten zum Probieren angeboten, dazu gibt es Informationen über die jeweiligen Obstsorten.

Im Flur des Feuerwehrgebäudes wird eine Ausstellung mit rund 60 Apfel- und Birnensorten zu sehen sein. Des Weiteren besteht an dem Abend die Möglichkeit, Obstbäume und -sträucher über den Obst- und Gartenbauverein Bensheim zu bestellen. Über Sortenlisten kann man sich vorher informieren. Anfang bis Mitte November werden die bestellten Bäume ausgeliefert.

Aufgrund der Corona-Pandemie gilt für den Zutritt die 3 G-Regel. Da die Besucherzahl beschränkt ist, bittet der Obst- und Gartenbauverein um Anmeldung unter Tel. 0179-2844462. Gäste und Interessierte sind willkommen.

Die Sortenausstellung kann auch am Sonntag, 3. Oktober, beim Dorfmarkt in Zell besichtigt werden. red

