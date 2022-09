Apfelkeltern in Hochstädten

Hochstädten. Rechtzeitig zum Herbstvergnügen an diesem Wochenende hat Bernd Rettig die traditionellen Utensilien zum Apfelsaftkeltern am Hochstädter Haus zusammengetragen. Der ehemalige Ortsvorsteher von Hochstädten zeigt den Besuchern am Sonntag, 2. Oktober, wie früher damit gearbeitet wurde.

20 Zentner Äpfel geerntet

Er hatte dazu rechtzeitig die besten Apfelbäume rund um Hochstädten ausgewählt und konnte am Donnerstag die Apfelernte gemeinsam mit drei Helfern starten. Zwanzig Zentner frische Äpfel konnte das Quartett pflücken, die beim Hochstädter Herbstvergnügen zu Apfelmost verarbeitet werden.

„Es ist mir ein besonderes Anliegen, diese Tradition mit Leben zu erfüllen und Werbung für die wunderbaren Hochstädter Äpfel zu machen“, so Rettig. Dass man aus Most guten Schnaps brennen kann, beweist der Apfelbrand, der einige Jahre im Holzfaß gelagert, zum Herbstvergnügen als „Schnäpsche“ angeboten wird. Gemischt mit frischem Saft wird daraus der spezielle „Hochstädter Cocktail.“

Kunsthandwerker stellen aus

Sollte das Wetter am morgigen Sonntag (2.) nicht mitspielen, werden einige der Objekte der insgesamt 15 Aussteller des Kunsthandwerkermarktes im Obergeschoss des Hochstädter Hauses ausgestellt. Nach der Tanzparty am heutigen Samstag (1.) wartet auf die kleinen Besucher tags darauf ein vielfältiges Kinderprogramm. gs