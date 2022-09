Apfelernte beim BUND

Bensheim. Die BUND-Ortsgruppe lädt für Samstag von 14 bis 17 Uhr zur jährlichen Apfelernte auf die Streuobstwiese in Auerbach ein – sowie zum Austausch über verschiedene Themen und Anliegen. Alle Obstbäume sind mit ihrem Namen und der Sorte und einem QR-Code gekennzeichnet, so dass die jeweilige Sorte direkt begutachtet und probiert werden kann.

Treffpunkt um 14 Uhr ist das Autohaus Vogel in Zwingenberg. Es sollen Äpfel geerntet werden, jeder kann auch für sich ernten. Der Rest wird direkt zum Keltern gebracht. Nächstes Treffen der Ortsgruppe Bensheim ist am Dienstag, 4. Oktober, um 20 Uhr im Pfarrzentrum Laurentius in der Bensheimer Weststadt.

Streuobstbestände sind wertvolle Biotope in der Kulturlandschaft, die das Landschaftsbild bereichern und regionales Obst liefern. Zumeist extensiv bewirtschaftet, gelten sie als Hotspots der Biodiversität und beheimaten bis zu 5000 verschiedene Pflanzen- und Tierarten. Sie sind Lebensraum seltener oder bedrohter Arten, wie dem Gartenschläfer, Gartenrotschwanz und Steinkauz, schreibt der BUND in seiner Pressemitteilung. red