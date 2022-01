„Antwort ist respektlos“

Bensheim. Zu ihrer nächsten Video-Konferenz trifft sich die BfB-Fraktion am Dienstag (25.) bereits um 17 Uhr. „Wir sprechen über die beiden geplanten Turnhallen am Berliner Ring und weisen den Vorwurf der SPD zurück, dass wir keine Alternativen dazu hätten. Wir sprechen uns dafür aus, dass das Sporthallenportfolio von 2017 aktualisiert wird. Hier sehen wir Potenzial ohne Flächenverbrauch“, stellt Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau fest.

Bereits 2017 sei offenkundig geworden, dass es gebuchte Stunden in Sporthallen gibt, die nicht wahrgenommen wurden oder sehr schlecht besucht waren. Zusätzlich scheine es der SPD entgangen zu sein, dass eine Anfrage der Grünen zu diesem Thema von der Verwaltung noch nicht beantwortet wurde. In Bensheim sind bereits sehr viele Sporthallen gebaut worden. Der Flächenverbrauch dafür sei enorm. „Mit rund 1000 Unterschriften in einer Petition der Bürgerinitiative gegen den Bau der beiden Sporthallen samt Parkplatz und für den Erhalt dieses Naherholungsgebietes sehen wir uns in unserer Position gut vertreten“, so Vogt-Saggau.

In einem Schreiben der Fraktionen von Grünen, BfB und FWG an Bürgermeisterin Christine Klein und Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung habe man die beiden Hauptamtlichen gebeten, den Willen der Mehrheit der Bürger der Stadtteile in Fehlheim und Schwanheim zu respektieren und eine überarbeitete Verwaltungsvorlage in Zusammenarbeit mit den beiden Ortsbeiräten den städtischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

„Die Antwort ist für uns respektlos gegenüber den beiden Ortsbeiräten, Kirchengemeinden und Kitas in Fehlheim und Schwanheim. Der Magistrat fühlt sich an den bisherigen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung gebunden. Warum wurde dann die Veranstaltung mit den beiden Ortsbeiräten unter Beteiligung vieler Bürgerinnen und Bürger durchgeführt? Frau Klein und Frau Rauber-Jung können nicht einfach über die beschlossenen Voten beider Ortsbeiräte hinweg gehen. So etwas gab es noch nie“, kritisiert Fraktionschef Franz Apfel.

Die Bürgermeisterin wünscht sich in ihrer Neujahrsansprache Vertrauen und Respekt und habe in einem Schreiben an alle Ortsbeiräte mitgeteilt, dass ihr es ein großes Anliegen sei, die Verständigung und das Verhältnis zwischen Verwaltung und den Stadtteilen mit ihren Ortsbeiräten weiter auszubauen. „Ich sage dazu nur: Lassen Sie endlich ihren Worten auch tatsächlich Taten folgen und sorgen Sie nicht für immer mehr Politikverdrossenheit“, fordert Apfel in der Pressemitteilung abschließend. red