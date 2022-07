Antrag zur Zukunft der MEGB

Bensheim. Die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) feierte am Wochenende am Bürgerwehrbrunnen mit vielen Gästen und Standbesuchern ihr dreißigjähriges Bestehen. Vorsitzender Peter Leisemann bedankt sich im Namen der FWG für das rege Interesse, die Glückwünsche und den intensiven Gedankenaustausch.

Das FWG-Team trifft sich am heutigen Dienstag (5.) um 20 Uhr per Videokonferenz zur wöchentlichen Sitzung. Nach einem Resümee zur Jubiläumsfeier erfolgt ein Austausch über die Sitzungen der Ortsbeiräte Mitte und West. Dabei interessiert insbesondere die Diskussion im Ortsbeirat Mitte zum Antrag der FWG bezüglich der Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger im Kurvenbereich Platanenallee/Grieselstaße. Die FWG hat, so Ortsbeirätin Brigitte Hamer, einen vorbeugenden Ansatz. „Die Verwaltung vertritt demgegenüber – mit Hinweis auf die Straßenverkehrsvorschriften – einen reaktiven Ansatz. Was überspitzt bedeutet: Wenn ein Unfallschwerpunkt vorliegt, können wir handeln“, heißt es in der Pressemitteilung.

Den Schwerpunkt der Sitzung bildet die abschließende Vorbereitung auf die Sitzungen des Bau- und Planungs- sowie des Haupt- und Finanz-Ausschusses mit dem Schwerpunktthema „Zukunft der MEGB“. Hierzu ist eine umfangreiche, von der FWG kritisch zu prüfende Entscheidungsvorlage vorgelegt worden. Gäste sind zu der Videokonferenz eingeladen. Zugangsdaten unter: www.fwg-bensheim.de red