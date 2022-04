Ansturm am Samstag

Bensheim. Nachdem am Freitag mit geladenen Gästen das Bürgerhaus offiziell eingeweiht wurde, öffneten sich am Samstag die Türen für jedermann. Es wurde ein buntes Programm für die ganze Familie geboten.

Es gab Talkrunden mit Bürgermeisterin Christine Klein und dem Pächter Benjamin Huckele, artistische Einlagen mit dem Künstler Sune Pedersen, Auftritte des BKG-Showballetts, der Landsknechte sowie weitere Showeinlagen mit den Tänzerinnen und Tänzern des Centers of Moving Arts aus Bensheim.

Während Katrin Tönshoff-Wilkes die Talkrunden moderierte, war Harry Hegenbart als zweiter Moderator bei den Spiel- und Spaßrunden ganz in seinem Element.

Der erste Programmpunkt gehörte jedoch der Bensheimer Institution und Traditionsfigur, ohne die so ein Einweihungswochenende undenkbar wäre: Begleitet von dem Spielmannszug und der Garde der Bensheimer Bürgerwehr zog die Fraa vun Bensem Doris Walter um kurz vor 12 Uhr in den großen Saal ein und hielt eine Begrüßungsrede. Auch an den Krieg in der Ukraine wurde an diesem Wochenende gedacht, so trug die Bürgerwehr nicht nur als Zeichen der Solidarität Armbinden in den Farben der Ukraine, sondern man hatte auch zwei Spendenboxen aufgestellt.

Was mit dem Geld passiert, darüber berichtete Jürgen Pfliegensdörfer von der Tour der Hoffnung, der gemeinsam mit dem Verein Wir sind Bergstraße zu einer Spendenaktion für die Ukraine aufgerufen hat, und selbst schon mit einem Hilfstransport an die ukrainische Grenze in Polen gefahren war.

Am Abend, nachdem sich die Türen wieder geschlossen hatten, zog MEGB-Geschäftsführer Helmut Richter eine sehr positive Bilanz. Geschätzt 1500 Besucher kamen zum Tag der offenen Tür ins neue Bürgerhaus – und so musste man aufgrund des großen Interesses auch weit mehr als nur die drei zunächst geplanten Führungen durch das Gebäude machen. tn

