Anmeldung für Kennenlernstunden

Bensheim. Eine persönliche Anmeldung ist in diesem Jahr für die Kennenlernstunden des Unterrichtsprogramms in der städtischen Musikschule nötig. Traditionell bietet die Musikschule zum Ende des Schuljahres einen Einblick in ihr Angebot.

Am Samstag, 3. Juli, werden von 10 bis 13 Uhr die Instrumente Geige, Cello, Gitarre, Klavier, Klarinette, Saxofon und Schlagzeug von den anwesenden Fachdozenten vorgestellt und können vor Ort ausprobiert werden. Dabei werden auch alle Fragen rund um das Thema „Instrumentalausbildung“ beantwortet.

Aufgrund der derzeitigen Hygieneanforderungen können die Kennenlernstunden nur nach Anmeldung in halbstündigen Einheiten als Einzelunterricht durchgeführt werden.

Anmeldungen nimmt das Sekretariat unter der Telefonnummer 06251/4550 oder per E-Mail musikschule@bensheim.de entgegen. Das Angebot ist kostenlos. ps

