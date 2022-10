Anmeldung für Hospizgespräch

Bensheim. Der Hospiz-Verein Bergstraße lädt für Donnerstag, 20. Oktober, um 19 Uhr ein zum Hospizgespräch in seinen Räumen am Wambolter Hof. Referent Andreas Haug ist Diplom-Sozialpädagoge und Systemischer Familientherapeut und Supervisor in eigener Praxis.

Der Leiter einer Trauergruppe bei der Ökumenischen Hospizhilfe Weinheim betrachtet in einem Vortrag die Situation von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Sie leben häufig in Wohnformen der Behindertenhilfe. Dieser Ort ist ihr Zuhause, aber ist dies auch der Ort zum Sterben? Wie erleben dann Mitbewohner den Tod? Und wie gehen Angehörige und Angestellte der Einrichtungen mit diesem Verlust um?

In diesem Hospizgespräch soll das Todeskonzept kognitiv beeinträchtigter Menschen vermittelt werden. Beispiele aus der Praxis geben Ideen, wie man in der Trauer gut begleiten kann. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zum Austausch. Der Referent wird Fragen beantworten.

Der Veranstalter bittet darum, dass vor Besuch der Veranstaltung ein Corona-Selbsttest durchgeführt wird und dass Menschen, die Kontakt mit Infizierten hatten, vom Besuch absehen. Die Teilnahme ist kostenlos, der Hospiz-Verein freut sich über Spenden.

Weitere Informationen und Anmeldung: Hospiz-Verein Bergstraße, Am Wambolterhof 4-6, Bensheim, Telefon 06251/989450, akademie@hospiz-bergstrasse.de, www.hospiz-bergstrasse.de/bildung. red