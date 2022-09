Anmeldung für die Musikschule

Bensheim. Am 1. Oktober beginnt an der städtischen Musikschule wieder das Wintersemester mit einem umfangreichen Angebot an Musikkursen. Anmeldungen dafür werden bis zum 16. September entgegengenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Freie Plätze gibt es noch in den Instrumentalfächern Klarinette, Saxofon, Trompete, Horn, Akkordeon, Gitarre und Schlagzeug. Im Fach Klavier können nur noch wenige SchülerInnen aufgenommen werden, eine Anmeldung auf die Warteliste ist möglich.

Für Kinder im Grundschulalter bieten die Blockflötenkurse einen idealen Einstieg in das aktive Musizieren, bei dem die Grundlagen der Notenschrift und des Zusammenspiels vermittelt werden.

Anmeldungen nimmt das Büro der Musikschule entgegen: montags bis donnerstags von 13 bis 17 Uhr, freitags von 10 bis 14 Uhr.

Weitere Informationen unter: Telefon 06251/4550 oder online auf www.stadtkultur-bensheim.de. ps