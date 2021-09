Anmeldung für die Jubelkonfirmation

Bensheim. Am Sonntag, 10. Oktober, um 10 Uhr begeht die evangelische Stephanusgemeinde die Jubelkonfirmationen der Jahre 2020 und 21. Alle Gemeindemitglieder, die im vergangenen oder in diesem Jahr ein Jubiläum ihrer Konfirmation begehen, sind zum Gottesdienst eingeladen, auch wenn diese Konfirmation damals nicht in der Stephanusgemeinde stattfand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Silberkonfirmation (25 Jahre), Goldkonfirmation (50), Diamantene (60) oder Eiserne Konfirmation (65) sowie Gnadenkonfirmation (70 Jahre) oder auch Kronjuwelenkonfirmation (75) werden gefeiert. Selten gibt es auch Jubilare mit Eichenkonfirmation (80 Jahre) oder Engelskonfirmation (85).

Da die Gemeinde eine Urkunde mit Namen des Jubilars vorbereiten möchte, wird darum gebeten, sich bis zum 7. Oktober im Gemeindebüro (Telefon 06251/66166) anzumelden. Ebenso benötigt die Gemeinde die Angabe, wie viele Angehörige zum Gottesdienst mitkommen.

Wesentliche Bestandteile des Festgottesdienstes sind die Einsegnung mit der Überreichung der Urkunde und die Feier des gemeinsamen Abendmahls. Die Gemeinde bittet, für das Gottesdienstgeschehen eine Maske mitzubringen und auf Abstand zu achten. Je nach Anmeldezahlen wird am gleichen Tag eventuell noch ein zweiter Gottesdienst um 14 Uhr gefeiert. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2