Anmeldung für das Sommersemester der Musikschule Bensheim

Bensheim. Am 1. April beginnt an der städtischen Musikschule wieder das Sommersemester. Damit starten auch neue Kurse in allen Instrumentalfächern und in der Musikalischen Früherziehung. Freie Plätze gibt es noch in den Fächern Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete, Horn, Cello, Gitarre, Keyboard und Akkordeon.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Probestunden, bei denen ein Instrument vier Wochen lang ausprobiert werden kann, bietet die Musikschule semesterunabhängig ganzjährig an. Leihinstrumente werden dafür zur Verfügung gestellt

Anmeldungen nimmt das Sekretariat der Musikschule unter der Telefonnummer 06251/4550 oder per E-Mail an musikschule@bensheim.de entgegen. ps

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Informationen unter: www.stadtkultur-bensheim.de