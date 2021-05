Auerbach. Die evangelische Kirchengemeinde Auerbach teilt mit, dass aufgrund der derzeitigen Situation auf den üblichen Info- und Anmeldetag für die neuen Konfirmanden (Konfirmationsjahrgang 2021/2022) verzichtet werden muss. Die Unterlagen für die schriftliche Anmeldung können unter Telefon 06251/71184 oder per E-Mail an gemeindezentrum@bergkirche-auerbach.de angefordert werden. Angesprochen sind die Jugendlichen, die nach den Sommerferien in die achte Klasse kommen. red

