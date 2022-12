Anmelden für das Neujahrsessen in Bensheim

Bensheim. Im Januar 2023 organisiert das Bensheimer Netz bereits zum 12. Mal das Neujahrsessen: Bensheimer Bürgerinnen und Bürger in angespannter finanzieller Lage sind eingeladen, am Sonntag, 15. Januar, ab 12 Uhr einen schönen Tag im Kolpinghaus zu genießen – bei einem leckeren Mittagsmenü, Kuchenbüfett am Nachmittag und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm in gemütlicher Atmosphäre.

Gemeinsam mit dem Bensheimer Netz engagieren sich dabei der Shanty Chor Mannheim, das Gardeballett der Grieseler Rote Funken und die katholische Kita Sankt Albertus der Gemeinde Sankt Georg. Pfarrer Heinz Förg wird ein geistliches Wort sprechen.

Spende der Mittwochssportler

Dank einer Geldspende des Vereins „Mittwochssportler“ ist es dem Bensheimer Netz möglich, die Veranstaltung anzubieten. Einlass zum Neujahrsessen am im Kolpinghaus Bensheim ist ab 11.30 Uhr. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 16 Uhr geplant.

Anmeldungen sind bis zum 20. Dezember möglich. Die Plätze sind begrenzt. Ansprechpartnerin ist Petra Rettig bei der Stadtkultur Bensheim (Telefon 06251/58263-76, E-Mail: petra.rettig@bensheim.de). Berücksichtigt werden auch Anmeldungen, die aufs Band gesprochen werden. ps