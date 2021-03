  Anhänger mit Grünschnitt fing Feuer

Auerbach. Die Alarmierung um 13.17 Uhr lautet: Brennender Pkw in der Lahnstraße – und solche Meldung verheißen generell, aber vor allem in der jüngeren Bensheimer Vergangenheit nichts Gutes. Als die Auerbacher Feuerwehr jedoch an Ort und Stelle eintraf, war es kein Auto, das in Flammen stand, sondern ein Anhänger.

Der war mit Grünschnitt, Stroh und Heu beladen. Ein Feuerwehrmann, der in der Nähe arbeitet, hatte zwischenzeitlich mit einem Feuerlöscher ganze Arbeit geleistet und somit einen größeren Schaden verhindert. Die Auerbacher Kameraden kümmerten sich um den Rest. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen erklärte am Freitagnachmittag auf Nachfrage, dass der Vorfall nichts mit der Serie von Autobränden zu tun habe. Vor Ort wurde der Verdacht geäußert, das Feuer könnte aus Unachtsamkeit entstanden sein.

In den vergangenen Wochen wurden, wie berichtet, mittlerweile sieben Fahrzeuge zumeist am hinteren linken Rücklicht angezündet. Die Ermittlungen der Polizei in dieser Angelegenheit dauern weiter an.

