Angehörigen-Treff und Gymnastik

Bensheim. Vorsitzende Ingrid Hofmann lädt die Angehörigen und Freunde der Parkinson-Selbsthilfegruppe Bensheim zu einem Angehörigentreffen ein.

Dieses findet am Donnerstag (7.) ab 15 Uhr im Café Leichtsinn in Bensheim, Promenadenstraße 12, statt. In zwangloser Runde können Erfahrungen ausgetauscht oder Gespräche geführt werden.

Zwei Gruppen am Mittwoch

Die beliebte Gruppengymnastik der Selbsthilfegruppe findet derzeit schon wieder statt. Im Pfarrzentrum Sankt Georg wird diese in zwei Gruppen mittwochs für jeweils 45 Minuten um 10 und 11 Uhr angeboten. Beim Besuch sind die derzeit gültigen Coronaregeln zu beachten. Auch ein Handtuch ist mitzubringen.

Einzelheiten können bei Ingrid Hofmann, Telefon 06251/53319, oder Marianne Wahlig, Telefon 06251/2607, erfragt werden. Bei beiden ist auch eine Anmeldung möglich, heißt es in der Mitteilung abschließend. mz

