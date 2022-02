Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz in Auerbach aus

Auerbach. Dachstuhlbrand mit Menschenrettung - so lautete die Alarmierungsmeldung für die Auerbacher Feuerwehr am Donnerstagabend. Mit einem größeren Aufgebot rückten die Einsatzkräfte deshalb gegen 21.45 Uhr an die Darmstädter Straße aus.

Dort standen bereits mehrere Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses auf der Straße und „bestätigten eine Rauchentwicklung im Treppenhaus sowie eine Person, die sich noch in einer Wohnung im dritten Obergeschoss befindet“, teilte die Feuerwehr auf ihrer Facebookseite mit. Der oder die Vermisste konnte sich jedoch selbstständig aus der betroffenen Wohnung retten und kam dem Trupp im Treppenhaus entgegen. Der Grund für die starke Rauchentwicklung und letztlich auch für den Einsatz war schnell ausgemacht: In einem Kopf auf dem Herd war Essen angebrannt.

Größere Löscharbeiten waren demnach nicht mehr nötig. Die Wohnung wurde letztlich quergelüftet, der Bewohner dem Rettungsdienst übergeben. Er musste aber nicht ins Krankenhaus.

Die Bundesstraße 3 war wegen des Einsatzes kurzzeitig nicht komplett befahrbar, zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam esnach ersten Erkenntnissen nicht. dr