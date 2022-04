Angebote für Trauernde

Bensheim. Wenn ein nahestehender Mensch stirbt, wird das Leben buchstäblich auf den Kopf gestellt. Denn nichts ist mehr so wie zuvor. Selbst wer meint, vorbereitet gewesen zu sein, fühlt sich plötzlich nicht mehr in sich zu Hause. Da sind tiefer Schmerz und Untröstlichkeit, Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit. Trauernde fühlen sich ruhelos, ohnmächtig oder wütend.

Der Hospiz-Verein Bergstraße macht Trauernden unterschiedliche Angebote. Ihnen allen gemeinsam ist, dass der Trauer, dem Erlebten und den damit verbundenen Emotionen Raum gegeben wird. Einzelbegleitungen mit individuellen Gesprächsterminen bieten einen Rahmen für ganz eigene Gefühle, Bedürfnisse und Sorgen.

Nach einem Erstgespräch mit einer hauptamtlichen Koordinatorin führen in der Regel qualifizierte Ehrenamtliche die weitere Begleitung fort. Auch gemeinsam mit anderen einen Weg durch die Trauer zu finden und zu erleben, was sich dabei im Lauf der Zeit verändert, kann hilfreich und tröstlich sein.

Gruppenangebote bieten Gelegenheit zum Austausch und zur Begegnung mit Menschen in ähnlichen Situationen. So wird immer am dritten Donnerstag eines Monats zum Frühstück für Trauernde ins stationäre Hospiz eingeladen. Beginn ist jeweils um 9 Uhr, Ende um 11 Uhr.

Auch Bewegung in der Natur tut der Seele gut. Unterwegs und beim Gehen fällt es oft leichter, über Erlebtes ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Deshalb hat der Hospiz-Verein Bergstraße auch eine Wandergruppe für Trauernde. Immer um 10 Uhr am vierten Samstag im Monat starten die drei- bis vierstündigen Touren am stationären Hospiz in der Kalkgasse. Für den 23. April gibt es ebenso wie für das nächste Frühstück am Donnerstag 21. April noch freie Plätze.

Um den Corona-Richtlinien zu entsprechen, ist eine Anmeldung dringend erforderlich. Alle Gruppenangebote werden von erfahrenen und qualifizierten ehrenamtlichen Trauerbegleitern und -begleiterinnen geleitet. Am stationären Hospiz stehen keine Parkplätze zur Verfügung, deshalb bittet der Veranstalter darum, umliegende Parkhäuser zu nutzen.

Die Trauerbegleitung des Hospiz-Vereins ist vollständig durch Spenden finanziert. Sie wird Menschen aus Bensheim, Einhausen, Heppenheim, Lautertal, Lorsch und Zwingenberg kostenlos angeboten. red