Bensheim. Die evangelischen Kirchengemeinden Gronau/Zell und Schönberg/Wilmshausen laden ein zu folgenden Andachten und Gottesdiensten: Täglich von heute, Montag (29.), bis Samstag (3.), jeweils um 18 Uhr, findet eine kurze Andacht „Hoffnungsweg“ über Zoom statt.

Den dazu gehörenden Link finden Interessierte auf der Homepage der Gemeinden. Am Gründonnerstag wird eine musikalische Andacht gefeiert in der Kirche Sankt Anna in Gronau um 19 Uhr mit Prädikantin Elna Singer und Pfarrerin Uta Voll an der Orgel. Gottesdienste zu Karfreitag: 9.30 Uhr in Schönberg, Marienkirche; 10.45 Uhr in Gronau, jeweils mit Abendmahl. Eine Anmeldung ist erwünscht.

Zur Osternachtfeier mit Taufe am Ostersonntag (4.) um 6 Uhr ist eine Anmeldung erforderlich, in der Kirche gibt es vor Beginn der Feier eine Beleuchtung. Den Ostergottesdienst in Zell am Sonntag (4.) um 9.30 Uhr im Gemeindehaus, Auf der Mauer 5, leitet Prädikant Tilo Walz. Ostersonntag findet um 10 Uhr der Gottesdienst in der Schönberger Marienkirche „für Große und Kleine“ statt, geleitet wird er von Gemeindepädagogin Katja Folk und Pfarrerin Uta Voll.

Für jedes angemeldete Kind steht ein Osternest bereit, musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Bläsern und der Orgel. Ebenfalls zu einem Familiengottesdienst wird dann am Montag (5.) um 10.45 Uhr in die Gronauer Kirche eingeladen. Auch hier gibt es (coronamäßig reduzierte) Bläsermusik und Nester.

Bei allen Veranstaltungen sind die Plätze begrenzt, und es gelten die aktuellen Hygieneregeln, Mundschutz ist zu tragen, es wird nicht gesungen. Anmelden kann man sich über die Homepage: gronau-zell.ekhn.de oder schoenberg-wilmshausen.ekhn.de. red