Andachten in der Passionszeit in Rodau

Schwanheim/Rodau. Die Kirchengemeinde Schwanheim lädt in den Wochen vor Ostern mittwochs zu Passionsandachten ein – und zwar am 23. und 30. März sowie am 6. April.

Die Tage von Aschermittwoch bis Ostern sind die Zeit, in der sich Christen auf Ostern vorbereiten. Einige fasten, indem sie auf bestimmtes Essen oder bestimmte Gewohnheiten verzichten, andere beteiligen sich an der Aktion „7 Wochen ohne“ der Evangelischen Kirche, indem sie sich auf ein bestimmtes Thema, welches jedes Jahr neu ist, einlassen.

Die Kirchengemeinde Schwanheim möchte mit Passionsandachten diese Zeit begleiten und in den drei Andachten das Evangelium nach Johannes in den Mittelpunkt stellen. Es wird jeweils ein Abschnitt aus der Passionsgeschichte gelesen und mit Liedern, Gebeten, Betrachtungen und Stille gerahmt.

Die Andachten finden immer um 18.30 Uhr in der Kapelle am Friedhof in Rodau statt. Es gelten die gewohnten Hygieneregeln: FFP 2-Maske, Abstand, 3 G-Regel. red