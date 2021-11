Andachten auf den Friedhöfen in Bensheim

Bensheim. Im November feiert die Evangelische Kirche den Ewigkeitssonntag, den letzten Sonntag im Kirchenjahr. In den Gottesdiensten werden die Namen der Gemeindemitglieder verlesen, die im vergangenen Kirchenjahr gestorben sind.

Aus Anlass des Ewigkeitssonntags am 21. November finden auch auf den Friedhöfen am Nachmittag Andachten statt. Die Andacht in der Trauerhalle auf dem Waldfriedhof hält um 15 Uhr Pfarrerin Astrid Horn, die Andacht in der Creszenzkirche auf dem Friedhof Mitte hält Pfarrerin Almut Gallmeier. red