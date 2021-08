Bensheim. In der Klosterkirche in Bensheim wird an Mariä Himmelfahrt (Sonntag, 15. August) eine Andacht mit Wort und Musik angeboten. Es wird Gebete, Texte und Mariengesang verschiedener Epochen sowie eine Kräutersegnung geben. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr.

Es musiziert das klassische Duo ZuZweit mit Almuth von Wolffersdorff (Mezzosopran) und Ann-Claire Lies (Klavier). Die geltenden Corona-Regeln sind einzuhalten. red