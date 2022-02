An keltische Spuren in Fehlheim erinnern

Bensheim. In Fehlheim wurden 2019 im Rahmen der Vorarbeiten für die neue Bebauung im Langgewann bei archäologischen Grabungen der Denkmalbehörde keltische Spuren gefunden. Die archäologischen Funde, darunter vorwiegend Keramikreste und Feuerstellen, befinden sich unter anderem unter der Fläche, auf der im Bebauungsplan eine Grünfläche vorgesehen ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir Grüne regen an, auf dieser neu zu errichtenden Grünfläche im Neubaugebiet an die Geschichte dieses Ortes angemessen zu erinnern“, erklärt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier, „beispielsweise mittels einer Infotafel und der Einrichtung eines neuen Geo-Punktes des Unesco-Geo-Naturparks Bergstraße/Odenwald“.

Auch in die geplante Spielplatzanlage könnte die keltische Vergangenheit Eingang finden – in Form von Spielgeräten. Diesen Vorschlag hat die grüne Fraktion der Stadtbaurätin Nicole Rauber-Jung bereits weitergeleitet und hofft nun, dass diese Anregung aufgenommen wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Morgen digitale Sitzung

Insbesondere in diesem Jahr, das in Hessen zwischen dem 10. März und 31. Dezember unter dem Motto „Kelten Land Hessen“ steht, sei die Berücksichtigung der wechselseitigen Geschichte unserer Vorfahren in Mitteleuropa auch bei Bauvorhaben zu berücksichtigen, meint Fraktionsvorsitzender Moritz Müller: „Auch das Museum der Stadt Bensheim widmet sich in diesem Jahr vermehrt dem Thema Kelten.“

Die Fraktion der Grünen tagt digital am morgigen Dienstag (15.) und wird ab 20 Uhr über das Thema Kelten sowie über preisgünstigen Wohnraum in Bensheim sprechen. Interessierte, die an der digitalen Sitzung teilnehmen möchten, werden um eine Anmeldung an m.mueller@gruene-bensheim.de gebeten, sie erhalten dann die Zugangsdaten für das Konferenztool. red