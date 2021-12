An Heiligabend gilt die 2G-Regel

Auerbach. Die Verantwortlichen der Kirchengemeinde wollen die Bergkirche mit ihrer besonderen Stimmung an Heiligabend und den Feiertagen für die Gemeinde öffnen, aber auch die Gesundheitsfürsorge aller Beteiligten angemessen berücksichtigen, so dass die festliche Atmosphäre sich ohne unsicheres Gefühl entfalten kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Deshalb hat der Kirchenvorstand folgende Regelungen getroffen: Für die Gottesdienste am 24. Dezember in der Bergkirche um 15, 17 und 22 Uhr gilt die 2 G-Regel. Kinder und Jugendliche zwischen Schuleintritt und 18 Jahren brauchen einen aktuellen Negativtest. Das Testheft aus der Schule reicht nicht aus.

Am Empfang, der jeweils 15 Minuten vor Gottesdienstbeginn öffnet, werden die Nachweise kontrolliert. Optimal ist ein Impfzertifikat als QR-Code und ein Ausweisdokument. Trotz 2 G-Regel ist die Platzzahl auf 60 Personen pro Gottesdienst begrenzt, um Abstände wahren zu können. Über die Homepage der Kirchengemeinde (www.bergkirche-auerbach.ekhn.de) besteht die Möglichkeit, sich direkt online oder über das Gemeindebüro telefonisch anzumelden und für die eigene Familie Plätze zu reservieren.

Wer unangemeldet zur Bergkirche kommt, kann ohne Gewähr freie Plätze belegen. Im Innenraum gilt durchgehend Maskenpflicht, jedoch ist Gemeindegesang mit Maske möglich, schreibt die Gemeinde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Stallweihnacht in Hochstädten

Für das neue Format, den Freiluftgottesdienst „Hochstädter Stallweihnacht“, entfällt die Nachweispflicht. Es muss lediglich eineinhalb Meter Abstand gehalten werden. Wird der Abstand unterschritten, gilt Maskenpflicht. Beginn ist an Heiligabend um 16.30 Uhr am Hochstädter Haus.

Für die Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester reduzieren sich die Vorgaben auf die 3 G-Regel mit Abstand und Maskenpflicht. Im neuen Jahr wird der Gottesdienst an den Sonntagen wieder im evangelischen Gemeindezentrum in der Bachgasse unter 3 G-Regel gefeiert. red