„The Garden of Horror“: Verena Steffen und Gabrijel Vidovic organisieren in ihrem Garten in Auerbach ein aufwändiges privates, aber für alle Interessierten zugängliches Halloween-Event mit verschiedenen „Grusel-Bereichen“. Geöffnet ist der Garten am Samstag und Sonntag und natürlich am eigentlichen Halloween-Montag.

© Thomas Neu