Amersham-Freunde mit neuem Vorstand

Bensheim. Zur Jahresmitgliederversammlung hatte der Freundeskreis Bensheim-Amersham in den Bürgerraum der Weststadthalle eingeladen. Über die Aktivitäten gab die Vorsitzende Waltrud Ottiger einen Rückblick. Wie befürchtet, konnten viele geplante Termine im vergangenen Jahr Corona-bedingt nicht stattfinden. Dafür wurden mit Hilfe der digitalen Medien Online-Treffen organisiert, die sich ihren festen Platz im Freundeskreis-Programm eroberten. Die Kontakte in die englische Partnerstadt Amersham haben im Jahr 2021 etwas gelitten – die gegenseitigen Besuche fehlten.

Es wurde ein Arbeitskreis Familie und Jugend gegründet. Dieser war zunächst digital aktiv, zunehmend aber auch wieder in Präsenz. In der Reihe Let’s talk English wurden ebenfalls virtuelle Veranstaltungen – wie Bingo oder das Pub Quiz – ein Erfolg. Aber auch einige Treffen in Präsenz konnten stattfinden. Diverse Theaterbesuche, wie „Young Frankenstein“, wurden geplant – und mussten abgesagt werden. Das Europa-Filmfestival im Auerbacher Kurpark war mit viel Spaß, einem tollen Film und einem Pimms-Stand ein schöner Erfolg für den Freundeskreis.

Termine Der Freundeskreis Amersham hat für 2022 folgende Aktivitäten geplant (unter Vorbehalt): 7. Mai: Besuch Hermannshof in Weinheim. Die Anmeldefrist läuft bis Ende April 14. Mai: English Breakfast mit Musik auf dem Marktplatz in Kooperation mit dem Stadtmarketing Bensheim 9. bis 12. Juni: Guinness-Stand beim Bürgerfest 6. August: Im Rahmen des EuropaFilmfests im Auerbacher Kronepark „James Bond – Keine Zeit zu sterben“ mit Pimms-Stand 2. bis 11. September: Bergsträßer Winzerfest in Bensheim 2. September: Konzert im Parktheater mit der Amersham-Band und dem KKMV Fehlheim Oktober: Whisky-Tasting Dezember: Weihnachtsmarkt

Der typisch englische Nachmittag mit einem „Tea-online“, der Guinness Stand am Bürgerfest, das Portwein-Tasting, das Whisky-Tasting, die meisten Präsenz-Treffen in der Reihe „Talk and Eat“ (einige virtuelle fanden statt) und der Stand am Weihnachtsmarkt fielen letztendlich der Pandemie zum Opfer.

Der Freundeskreis hat seit 2020 immerhin acht neue Mitglieder gewonnen, allerdings gab es auch Abgänge. Im Jahr 2021 verstarben drei Mitglieder, sowie ein Abgang durch Wegzug von Bensheim war zu bilanzieren.

Nach dem Bericht des Kassierers Rainer Ottiger bescheinigte Kassenprüfer Fabian Rother die korrekte Führung der Vereinsfinanzen. Nach der Aussprache zu den Berichten erfolgte die einstimmige Entlastung des gesamten Vorstandes. Anschließend wurde für den Freundeskreis ein neuer Vorstand gewählt. Als Vorstandsvorsitzende wurde Waltrud Ottiger in ihrem Amt bestätigt. Ihre Stellvertreter bleiben Robin Steel und Fabian Rother. Als neue Beisitzer wurden Norbert Bauer, Annabelle Köster, Günter Gieringer und David Scott gewählt. Gisela Sharif wurde zur Kassenprüferin bestimmt.

Die alte und neue Vorsitzende Waltrud Ottiger bedankte sich bei Jürgen Jojade, der von Bensheim weggezogen ist, für die langjährige Arbeit im Vorsitz des Freundeskreises Amersham und bei den ausscheidenden Beisitzerinnen Leony Blank-Ekanyan, Adelheid Burger und Janet Sterritt-Brunner für die langjährige gute Zusammenarbeit.

Dem neuen Vorstand wünschte sie eine gute, vertrauensvolle, schaffens- und erfolgreiche Periode mit viel Spaß und zum Erfolg des Freundeskreises. Nach dem Wahlvorgang sprach Norbert Bauer das Schlusswort, er dankte der Vorsitzenden für die geleistete Arbeit. red

