Am Wochenende war zweimal Konfirmation in der Bensheimer Stephanusgemeinde

Bensheim. Es ist die Zeit der Konfirmationen. Es ist aber auch die Zeit der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen. Wurden Konfirmationen vor der Corona-Zeit im großen Kreis in einem festlichen Gottesdienst gefeiert, so ist dies derzeit nur in kleinen Runden, aufgeteilt auf mehrere Gottesdienste, möglich. Doch die Festlichkeit hat Bestand. So auch am Wochenende in der evangelischen Stephanusgemeinde in Bensheim. In zwei Gottesdiensten, umrahmt von moderner Musik, wurden zehn junge Christen eingesegnet. Die Fotos zeigen die beiden Gruppen mit Pfarrerin Almut Gallmeier und Gemeindepädagoge Arik Siegel sowie (von links) Konrad Lehrer, Julian Bücher, Sophie-Charlotte Engelhardt, Helena und Carlotta Plontke sowie (gleichfalls von links) Amin El-Bitar, Lasse Braun, Franka Freitag, Christina Baier und Amelie Kaiser. Während sich die Konfirmanden zum Auftakt ihrer Vorbereitungszeit noch persönlich treffen konnten, musste danach sehr schnell auf digitale und andere Möglichkeiten umgestellt werden. Kreativität war gefragt, ein weiter Themenbogen wurde dabei gespannt, neben vielem mehr ging es unter anderem auch darum, eine Bibel selbst zu gestalten. Der Vorstellungsgottesdienst ist zu einem Vorstellungstag mit einem Stationenlauf geworden, der komplett von den Jugendlichen organisiert worden war. thz/Bilder: Zelinger

