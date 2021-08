Am Wochenende Mini-Kerb

Fehlheim. Die „Fählemer Minikerb“ geht in die zweite Runde. Da auch in diesem Jahr aufgrund der Kontakt- und Hygieneregelungen kein regulärer Festplatzbetrieb stattfinden kann, haben sich die Mitglieder des „Komitee Fählemer Kerb“ erneut bemüht, um zumindest etwas „Kerwefeeling“ aufleben zu lassen.

Los geht es am Samstag (28.) mit dem Festgottesdienst in der Kirche Sankt Bartholomäus. Im Rahmen der Vorabendmesse wird der diesjährige Kerwekranz geweiht. Traditionell wird dieser dann am Sonntag (29.) nach dem (Mini-)Kerweumzug auf dem Juxplatz aufgehängt, die Kerweredd entfällt. Über geschmückte Straßen entlang des Zugweges würden sich alle teilnehmenden Vereine freuen.

Ebenso wird es wieder ein „Carwepaket to Go“ als Highlight aus dem letzten Jahr geben. Zwei Euro je verkauftem Paket werden an die Hochwasser-Opfer gespendet. Außerdem darf der Kerwebutton nicht fehlen, der in diesem Jahr den schönen Kerwekranz vom letzten Jahr zeigt. Ausgeliefert werden die Pakete, die bis zum vergangenen Sonntag bestellt werden konnten, am Samstag (28.) ab 13 Uhr. red