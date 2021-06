Am Sonntag wird wieder gewandert

Auerbach. Wer zur Wanderung des OWK Auerbach am Sonntag (20.) mit dem Bus anreisen will, muss sich auf die geänderten Fahrzeiten einstellen, informiert der Odenwaldklub. Abfahrt an der „Krone“ in Richtung Heppenheim ist erst um 9.45 Uhr mit der Linie 670, die am Bahnhof in Bensheim ohne Umstieg und Wartezeit zur Linie 669 wird und hier um 9.59 Uhr weiterfährt.

Die etwa zweieinhalbstündige Wanderung startet dann um 10.15 Uhr am Heppenheimer Friedhof. Der Weg führt zum Teil durch den Wald, streckenweise allerdings durch die Weinberge, was unbedingt ausreichend Sonnenschutz erforderlich mache, so der OWK. red