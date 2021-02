Bensheim. Am 14. Februar ist Valentinstag, Tag der Liebenden und der Liebe. Gerade jetzt, wenn wir die Menschen, die uns am Herzen liegen, oft für längere Zeit nicht gesehen haben, fällt es gar nicht so leicht, diesen Tag zu feiern. Die Stephanusgemeinde hat das zum Anlass genommen, um unter dem Motto „Liebe ist bunt und vielfältig“ eine Valentins-Aktion zu planen.

Am Sonntag werden vor dem Gemeindehaus (Eifelstraße 37 in Bensheim) Valentins-Tüten ausgehängt: Gedacht sind sie für Paare, Singles, Freunde und Freundinnen. Darin enthalten sind verschiedene kleine Aufgaben, die unter anderem zum Erinnern, Nachdenken und Grüße-Verschicken einladen.

Pfarrerin Astrid Horn von der Stephanusgemeinde lädt für Sonntag zu einer Valentinsaktion ein – nicht nur für Paare. © Gemeinde

Auch für Kinder ist gesorgt: So gibt es Kinder-Valentins-Tüten mit einer Bastelidee, einer Geschichte und ein paar kleinen Überraschungen.

Zwischen 14 und 15 Uhr wird Pfarrerin Astrid Maria Horn in der Stephanuskirche Segen zusprechen. Alle Interessierten, egal ob Paare, verheiratet, Single oder befreundet sind eingeladen vorbeizukommen.

Offene Kirche am Nachmittag

Unabhängig von der Valentinsaktion bietet die Gemeinde am Sonntag von 15 bis 16 Uhr wieder die „Offene Kirche“ an, die Stephanuskirche steht zu diesem Zeitpunkt für das persönliche Gebet offen. Am Sonntagmorgen wird eine Andacht vor dem Gemeindehaus aushängen bzw. auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Die Glocken werden um 10 Uhr für zehn Minuten geläutet. Die Gemeinde lädt damit ein, zu diesem Zeitpunkt gemeinsam von Zuhause aus im Glauben verbunden, Andacht zu feiern. Die Gemeinde bittet darum, bei den Angeboten vor Ort auf die geltenden Hygienevorgaben zu achten und bei Betreten der Kirche einen medizinischen Mund-Nase-Schutz zu tragen. red