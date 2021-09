Am Sonntag Ökumenischer Taizé-Gottesdienst

Bensheim. Für Sonntag (3.) lädt der Pfarreienverbund um 19 Uhr zu einem ökumenischen Taizé-Gottesdienst ein. Der Gottesdienst findet in der katholischen Kirche Heilig Kreuz in Auerbach (Weserstraße 3) statt. Bei gutem Wetter wird der Gottesdienst vor der Kirche auf dem Vorplatz gefeiert, bei schlechtem Wetter in der Kirche.

In diesem besonderen Abendgottesdienst bietet sich die Chance beim Schein vieler Kerzen, kurzen Bibeltexten und Impulse und den typischen, einfachen und meditativen Gesängen aus Taizé zur Ruhe zu kommen und Kraft zu schöpfen.

Für die Teilnahme am Gottesdienst ist eine Anmeldung im Pfarrbüro Heilig Kreuz notwendig, Telefon 06251/72909, oder per Email unter pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de.

Die Taizé-Gebete in Bensheim finden in der Regel am ersten Sonntag im Monat statt. Die nächsten Taizé-Gottesdienste sind am 7. November in der Stephanusgemeinde sowie am 4. Dezember in der Michaelskirche. red

