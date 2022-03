Am Sonntag Lesung mit Orgelmusik in Bensheim

Bensheim. Am Sonntag (13.) um 17 Uhr beginnt in der evangelischen Michaelskirche in Bensheim eine Lesung mit Orgelmusik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Schauspieler und Intendant Harald Schwaiger liest aus Werken von Walter Jens, Amos Oz und Helga Schubert. Dekanatskantor Matthias Ernst spielt an der Orgel Werke von Muffat, Mendelssohn und Bach. Es gelten die dann üblichen Hygieneauflagen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die Veranstaltung findet ebenso am Samstag (12.) um 20 Uhr in der evangelischen Michaelskirche in Reichelsheim statt. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2