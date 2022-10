Am Sonntag Konzert mit dem Collegium Musicum

Bensheim. Freunde der Klassischen Musik und des Bensheimer Orchesters Collegium Musicum Bergstraße können sich auf das Herbstkonzert im Rahmen der Bensheimer Musiktage am Sonntag (9.) um 18 Uhr im Parktheater freuen.

Mit viel Hingabe und Akribie hat der Orchesterleiter Kushtrim Gashi seine romantische Werkauswahl mit den Musikern einstudiert. Als Solist konnte der aus Basel stammende Hornist Dominik Zinsstag gewonnen werden. Mit ihm wird das Hornkonzert Nr.1, op.11 in Es-Dur von Richard Strauss aufgeführt. Das Konzert ist ein überzeugender Beleg dafür, mit wie viel Fantasie und Könnerschaft der gerade 18-jährige Richard Strauss komponierte.

Das andere Hauptwerk des Abends ist das Siegfried-Idyll von Richard Wagner. Dieses Werk war eigentlich nicht für die breite Öffentlichkeit gedacht. Es war ein sehr privates Werk, geschrieben zur Feier des Geburtstags von Wagners Ehefrau Cosima am Weihnachtstag 1870.

Sodann wird von Franz Schubert die Ouvertüre im Italienischen Stil (op.170) erklingen. Unter dem Einfluss Rossinis, dessen Opern in Wien sehr beliebt waren, komponierte Schubert im November 1817 zwei Ouvertüren „im italienischen Stile“ für Orchester (D 590 und D 591). Erstmals erlebte Schubert breite Beachtung sowie die Anerkennung der gefürchteten Wiener Musikkritiker.

Der aus Basel stammende Hornist-Solist Dominik Zinsstag erhielt seinen ersten Unterricht bei Stefan Ruf. Sein Studium absolvierte er in seiner Heimatstadt sowie in Stuttgart bei Christian Lampert. Er ist Preisträger des Schweizer Jugendmusikwettbewerbs, des deutschen Wettbewerbs Jugend Musiziert sowie der internationalen Wettbewerbe von Dubrovnik, Bari und Telfs. Orchestererfahrungen sammelte er unter anderem im Schweizer Jugendsinfonieorchester, Bundesjugendorchester und in der Jungen Deutschen Philharmonie. Konzerte führten ihn durch Europa, Japan, USA und Venezuela. Seit September 2012 ist Zinsstag Solo-Hornist der Badischen Staatskapelle Karlsruhe.

Der Orchestervorstand hat sich erneut dazu entschieden, das Konzert bei freiem Eintritt zu spielen, um einem möglichst breiten Publikum den Besuch zu ermöglichen. Um eine Spende nach dem Konzert wird jedoch gebeten, um die Orchesterarbeit zu unterstützen. red