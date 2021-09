Am Sonntag ist Tag der Zivilcourage

Bensheim. Der 19. September ist der Tag der Zivilcourage, an dem es jährlich bundesweit Aktionen gibt, die vom Courage Office in Bensheim in Kooperation mit dem Bundesnetzwerk Zivilcourage koordiniert und konzipiert werden.

Thema: „Du hast die Wahl“

2021 steht der Tag unter dem Motto „Du hast die Wahl“. Ziel ist es die Akteurinnen und Akteure sichtbar zu machen, die sich engagieren und sich – auch im Netz – starkmachen für Zivilcourage. Sie werden rund um das Thema sensibilisieren und informieren.

Um eine bessere Vernetzung, Kooperation und Sichtbarkeit all derer zu erzielen, die überall in Deutschland einen wertvollen Beitrag für Zivilcourage leisten, wurde das Courage Office ins Leben gerufen, das vom gemeinnützigen Verein Fabian Salars Erbe aus Bensheim getragen wird.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.courage-office.de/aktuelles. dr

