Am Sonntag Frühlingsempfang

Bensheim. Da in den vergangenen beiden Jahren die traditionellen Neujahrsempfänge aufgrund der pandemischen Lage nicht stattfinden konnten, lädt die Bensheimer SPD jetzt zu einem Frühlingsempfang ein. Dieser findet am Sonntag (10.) ab 18 Uhr im Hotel Felix in der Dammstraße 46 statt.

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht die Ehrung langjähriger Mitglieder, die auf runde Jubiläen zurückblicken können. Als Gast wird Unterbezirksvorsitzender Marius Schmidt erwartet, der in seinem Grußwort auch die aktuelle weltpolitische Lage beleuchten wird.

Eine musikalische Umrahmung ist ebenfalls vorgesehen. Daneben lädt der Vorstand zu Sekt und Brezeln ein. „Wir hoffen auf einen guten Besuch der Veranstaltung und freuen uns über den Austausch mit unseren Mitgliedern“, heißt es in der Pressemitteilung der Partei abschließend. red

