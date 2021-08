Am Sonntag Fahrradandacht

Bensheim. „Damit Ströme lebendigen Wassers fließen“ lautet das Motto des diesjährigen Ökumenischen Tags der Schöpfung. Zu diesem Anlass bieten die evangelischen Kirchengemeinden Gronau/Zell und Schönberg/Wilmshausen am Sonntag (29.) eine Reihe von Kurzandachten an, deren Stationen von Gronau bis Lorsch gemeinsam mit dem Fahrrad erreicht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Auftakt bildet um 10.45 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche Gronau. Im Anschluss werden per Fahrrad sechs Stationen angesteuert. Abfahrt ist an der Kirche Gronau um 11.30 Uhr. Die zweite Station ist in Zell am Dorfgemeinschaftshaus um 11.45 Uhr. Letzte Station ist die evangelische Kirche in Lorsch. Rückkehr in Gronau wird um 15 Uhr sein.

Für das Picknick unterwegs werden alle gebeten, selbst Essen und Trinken mitzubringen, schreibt die Kirchengemeinde. red