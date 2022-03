Am Sonntag Benefizkonzert

Schwanheim. Unter dem Titel „Dass Friede werde unter uns“ veranstaltet die Evangelische Kirche Schwanheim am Sonntag (3.) um 18 Uhr ein Benefizkonzert für geflüchtete Kinder aus der Ukraine.

Es singen Ramona Schmöker (Sopran), Cosima Seitz (Mezzosopran), Markus Francke (Tenor) und Tobias Schmöker (Bariton). Sie waren bereits in Gottesdiensten in der Schwanheimer Kirche, bei Aufzeichnungen für Online-Andachten, einem Dankeskonzert vor dem Heppenheimer Krankenhaus als auch auf dem „Klingenden Adventswagen“ im ersten Pandemie-Winter schon als Quartett zu erleben.

Unterstützt werden die Sängerinnen und Sänger vom Chor Da Capo Bensheim unter der Leitung von Constanze Pfeiffer. Seit 2002 singen die Mitglieder des Chores nun schon gemeinsam – und vielen Bensheimern ist der Chor von den beliebten Adventskonzerten in Sankt Georg bekannt. Am Klavier begleitet Klaus Jehlicka.

Mit Werken von Mendelssohn, Rutter, Vaughan Williams und anderen erwartet das Publikum ein besinnliches Programm, das sich dem Thema Krieg und Heimatverlust stellt, aber vor allem besingt, wo der Mensch in Zeiten wie diesen Ruhe finden und Kraft schöpfen kann. Verbunden werden die Musikstücke mit Gedichten und Texten, die Moderation liegt in den Händen von Cosima Seitz.

Die Spenden gehen an ein Projekt, über das der BA schon mehrfach berichtet hat. Thomas Molitor aus Rodau und Beata Kowalska-Krzyszton unterstützen in Polen drei Kinderheime, die über 500 geflüchtete Kinder aus der Ukraine, teils mit schweren Behinderungen aufgenommen haben. Durch die Hilfe vieler Unternehmer im Bürstädter Raum, die den Transport übernehmen, kommen die Spenden ohne Abzüge bei den Kindern an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Konzert ist eine 3G-Veranstaltung, es wird gebeten, den Impfausweis oder einen tagesaktuellen Test bereit zu halten und während des Konzertes eine Maske zu tragen. red

