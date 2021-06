Bensheim. Das Marktfrühstück geht am Samstag (26.) in die dritte Runde. Die Macher des Bensheimer Stadtmarketings und die Standbetreiber freuen sich über die positive Resonanz des neuen Angebots. An diesem Samstag ist der Tiroler Stand urlaubsbedingt nicht dabei, ab 3. Juli gibt es wieder Tiroler Spezialitäten.

Aktuell können Sitzplätze Corona-bedingt nur mit Kontaktdaten-Nachverfolgung angeboten werden. Es ist geplant, das Sitzplatz-Angebot weiter auszubauen. ps