Am Samstag Weißwurstfrühstück

Bensheim. Weißwurst, frisch gezapftes Bier und die passende Musik: Wer bayerische Atmosphäre am Bensheimer Marktplatz erleben will, ist am Samstag (2.) zwischen 10 und 14 Uhr beim ersten Bensheimer Weißwurstfrühstück unter dem Motto „O’zapft is“ richtig.

Der Jahreszeit angemessen, wird das mittlerweile sehr gut angenommene Marktfrühstück an diesem Samstag unter das besondere Motto gestellt.

Die üblichen Angebote gibt es im Rahmen des Marktfrühstücks aber natürlich ebenfalls. Nur am Standort des Tiroler Stands gibt es einmalig einen Wechsel: Dort wird Familie Herrmann, die Betreiber des Weingartens, mit einem Verkaufswagen vor Ort sein und Weißwürste mit Brezen und Senf sowie frisch gezapftes Bier verkaufen.

Auch der Weingarten ist ab 10 Uhr geöffnet. Dort gibt es auch das Sternenfeld-Bier, das bayerische Helle für die Bergstraße. Als besonderes Highlight dürfen sich die Gäste auf die passende musikalische Unterhaltung freuen. ps

