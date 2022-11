Am Samstag Tag des Kinderturnens bei der TSV

Auerbach. Das Herbstwetter schreit regelrecht danach, die Bewegung in die Turnhalle zu verlegen. Passend dazu lädt die TSV Auerbach für Samstag (12.) zum Tag des Kinderturnens ins Sportzentrum (Saarstraße 56, Halle B) ein. Von 10.30 bis 12 Uhr wird es umfangreiche Bewegungsangebote geben sowie die Möglichkeit, an Geräten und Stationen das TSV-Turn-Abzeichen zu erlangen. Zum Wettstreit lädt außerdem der in den vergangenen Jahren immer sehr beliebte Turn-Warrior-Parcours ein.

Konzipiert ist das Angebot für Acht- bis Dreizehnjährige – jüngere oder ältere Geschwisterkinder oder Freunde dürfen sich aber auch ausprobieren und gleichermaßen Spaß haben. Eine Mitgliedschaft in der TSV Auerbach ist nicht erforderlich. Kurzentschlossene sind auch ohne Anmeldung willkommen. Eine unverbindliche Anmeldung per E-Mail an tsv-turnen@web.de erleichtert den Organisatoren jedoch die Planung.

Mit dem Tag des Kinderturnens beteiligt sich die TSV an einer Aktion des Deutschen Turner Bundes. Dieser ruft seit 2017 am zweiten November-Wochenende Vereine, Kindergärten, Schulen und weitere Organisationen dazu auf, die Tore für das Kinderturnen zu öffnen. red