Am Samstag startet das Lesefestival

Bensheim. Das Bensheimer Lesefestival steht in den Startlöchern, um für sein Publikum von Samstag (2.) bis zum 8. Oktober wieder aktuelle Literatur-Bestseller aufzuschlagen. Den Beginn macht am 2. Oktober Schauspieler Christian Berkel, der in seinem neuen Roman die Geschichte von „Ada“ erzählt.

Mehr als nur ein Sachbuch ist das Werk von Ex-Radprofi Marcel Kittel, der am Dienstag (5.) im Parktheater zu hören ist. In „Das Gespür für den Augenblick“ beleuchtet der deutsche Meister und dreimalige Weltmeister im Zeitfahren die Innenwelt des Radsports.

Leseland Hessen Das Lesefestival ist Teil des Literaturfestivals Leseland Hessen. Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim. Unterstützt wird die Reihe wie bisher vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen. Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Die Tickets werden laut Veranstalter personalisiert. Die Kapazität im Parktheater ist auf 155 Plätze beschränkt. Es gibt ein Sicherheits- und Hygienekonzept einschließlich der 3 G-Regel. Zusätzlich zu den vier Lesungen im Parktheater gibt es zwei nicht öffentliche Lesungen in Schulen: Für Jüngere in der Hemsbergschule, für Ältere in der Liebfrauenschule. dr

Er schreibt über seine Tour-de-France-Erfolge, aber auch über die schwierigen Momente seiner Karriere und gibt einen sehr tiefen und persönlichen Einblick in das Seelenleben eines Hochleistungssportlers, den die Frage nach dem perfekten Sprint und die letzten 30 Sekunden auf der Zielgeraden umtreiben. Was braucht es also für eine erfolgreiche Karriere und warum kann es richtig sein, sie zu beenden, auch wenn sie noch weitergehen könnte?

Mit einem Werk, das aktueller nicht sein könnte und von Mut, Widerstand und Zusammenhalt in Zeiten von Katastrophen handelt, kommt Jan-Philipp Sendker am 7. Oktober ins Parktheater. In seinem aktuellen Buch geht es um das scheinbar sichere Leben des 18-jährigen Niri, das durch die Entlassung seiner Eltern aufgrund einer Pandemie aus den Fugen gerät.

Armut bedroht nun ihre Existenz und zusammen mit seiner Jugendfreundin Mary ergreift Niri die Initiative und versucht, mit allen Mitteln die Not zu lindern.

Bei der vierten Lesung des Festivals im Parktheater am Freitag, 8. Oktober, ist der mit dem Tukan-Preis gekrönte und dreifach mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnete Schriftsteller Friedrich Ani zu hören. In seinem Buch „Letzte Ehre“ muss Oberkommissarin Fariza Nasri einen düsteren Fall lösen: Von einer Party kehrt die 17-jährige Finja Madsen nicht nach Hause zurück. Dringend tatverdächtig ist der Freund der Mutter. An seinen Aussagen zweifelt Nasri und ist sich sicher: Der Mann lügt. Ist er der Täter oder verbirgt er ein ganz anderes Geheimnis?

In seinem wohl bisher persönlichsten Roman, der sich den literarischen Deckmantel eines Krimis übergeworfen hat, beschreibt Ani nicht nur einen Kriminalfall, sondern erzählt von einem der traurigsten Themen unserer Gegenwart: von Gewalt, auch tödlicher, gegen Frauen.

Eintrittskarten für die vier Lesungen im Parktheater gibt es für jeweils fünf Euro ausschließlich im Vorverkauf – unter anderem im Medienhaus Bergstraße, in der Tourist-Info und über das Ticketportal www.reservix.de. ps

Info: Weitere Informationen unter www.stadtkultur-bensheim.de